انتهاك للقوانين الدولية.. لبنان يدين محاولات الحوثيين لاستهداف السعودية

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وقالت الوزارة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، إنها تدين الاعتداء على أهداف مدينة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها في العاصمة الرياض.

واستنكرت الوزارة «أي استهداف للمدنيين الابرياء»، واعتبرت الاعتداء «انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحرم التعرّض للمدنيين».

كما شجبت الخارجية اللبنانية أي اعتداء على «سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة»، وأبدت «كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها».