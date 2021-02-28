رسميا: تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في موانئ السعودية

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية.

وقالت “موانئ”، في بيان لها، إن هذه المبادرة ستسهم في تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.

وأضافت الهيئة، أن المبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية؛ عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.