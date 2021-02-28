وفاة وإصابة 8 بحادث مروع في عطيف الطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغ عن وجود حادث تصادم وذلك في منطقة العطيف التابعة لمحافظة الطائف .

وتقصيلاً أوضح شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة5:51 صباحا وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي .

وعند الوصول للموقع والذي يبعد عن الطائف مايقارب 80 كيلومتر اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة من نوع مايكروباص وبها عدد 8 أشخاص وأحدهم محتجز نتيجة الإنقلاب.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالات لحين تم تحرير الحالة المتبقية بداخل المركبة ، وذلك بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة حيث تبيّن أن هناك حالتان خطيرتان وثلاث حالات قد تعرضت لإصابات متوسطة فيما فارق الحياة ثلاث أشخاص آخرون ( رحمهم الله ) .

وبعد التنسيق تم نقل خمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لإكمال الرعاية اللازمة.