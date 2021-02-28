سفير فرنسا بالرياض يدين اعتداءات الحوثيين الإرهابية على المملكة

أدان السفير الفرنسي بالرياض، اليوم الأحد، الهجوم الباليستي واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي تجاه السعودية؛ وذلك بالتزامن مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة.

وذكرت «الإخبارية»، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن «السفير الفرنسي بالرياض يدين الهجوم الباليستي واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي».

ووثقت صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض، آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة، ليلة أمس السبت.