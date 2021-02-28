ضبط معمل مخالف لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية بـ”عزيزية مكة”

واصلت وكالة البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

‏وضبطت معمل عشوائي مخالف لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية تفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتم إتلاف الأطعمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وفي السياق ذاته، عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.