43428‏ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19″، (43428) مخالفة، وذلك للفترة من 9 حتى 15 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع (17789)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (10388)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4819)، ومنطقة القصيم بـ (2513)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1748)، ومنطقة تبوك بـ (1402)، ومنطقة الجوف بـ (1332)، ومنطقة الباحة بـ (888)، ومنطقة حائل بـ (852) ومنطقة عسير بـ (739)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (488)، ثم منطقة جازان بـ (315)، ومنطقة نجران بـ (155).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.