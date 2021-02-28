“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 49.93 نقطة ليقفل عند مستوى 9144.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وعذيب للاتصالات، والجوف، والصناعات الكهربائية، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وبحر العرب، واكسا التعاونية، وبروج للتأمين، واللجين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.36%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وكيمانول، وعسير، ومدينة المعرفة، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وعسير، والجوف، والراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 1446.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25437.36 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 465 ألف سهم تقاسمتها 1306 صفقات.