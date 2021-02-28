الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني يوجه بتدشين مركز لقاحات “كوفيد-19”

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم الأحد بتدشين مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالشؤون الصحية بالوزارة لاستقبال المستحقين للحصول على اللقاح.

ويتضمن المركز 54 عيادة لتقديم اللقاح بقدرة استيعابية لأكثر من 2500 شخص في اليوم الواحد بواقع 216 شخصاً خلال الساعة الواحدة.

وسيتم توزيع لقاح استرازانيكا – أكسفورد على ثلاثة فئات حيث ستكون الفئة الأولى للقطاع الأمني والعسكري ومن في حكمهم، أما الفئة الثانية للممارسين الصحيين، فيما ستكون الفئة الثالثة لمنسوبي الوزارة وذويهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.