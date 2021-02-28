إطلاق اسم سمو الأمير محمد بن سلمان على طريق “الدائري الشرقي” بالقصيم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على طريق الدائري الشرقي بمدينة بريدة.

يأتي ذلك تقديراً للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد ، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظهما الله .

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعدد من الطرق الرئيسة في المنطقة.