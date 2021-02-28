28 حدثا.. إطلاق دليل الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة في القطاع الصحي

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي الذي يهدف إلى معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، متضمنًا تحديد (28) من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.

وأوضح مدير المركز الدكتور ياسر بن عبد الكريم الأصقه أن المركز عمل على تطوير منصة إلكترونية تمكّن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة لمعرفة حجم الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها، إضافة إلى المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى, لاسيما أن معرفة حجم الأحداث يسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز.