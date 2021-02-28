مجلس علماء باكستان يرفض التقرير الأمريكي الوهمي حول “مقتل خاشقجي”

أعلن رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي استنكاره الشديد لما ورد في التقرير المغلوط المدسوس المرسل للكونجرس الأمريكي المتضمن تحليلات ساذجة ومعلومات كاذبة وتحليلات مغلوطة واستنتاجات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال حول جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي التي صدرت بخصوصها الأحكام القضائية النهائية والعقوبات الصارمة من المحاكم الشرعية السعودية ونالت الموافقة والقبول والإستحسان والتقدير من كافة الدول والجهات المعنية والمؤسسات القضائية وحظيت بالقبول الكامل والقناعة والموافقة الكاملة من عائلة جمال خاشقجي وجميع ابنائه.

وقال الشيخ طاهر محمود أشرفي: ما تضمنه هذا التقرير المضلل عبارة عن مجموعة من المغالطات والمعلومات العارية تماماً عن الصحة والتي تفتقد لكافة انواع المصداقية والحقائق والأدلة والوثائق ولذلك نعتبره تقرير مدسوس وهو عبارة عن محاولة فاشلة صادرة من جهات حاقدة تستهدف تشويه صورة ومكانة الأمة العربية والإسلامية من خلال المساس محاولة تشويه صورة القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية التي تمثل العمق الإستراتيجي للعالم العربي والإسلامي وهي القلب النابض لشعوب الأمة الإسلامية”.