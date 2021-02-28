تحطم طائرة أمريكية .. و الكشف عن مصير طيارين كانا على متنها

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ مدرب طيران وتلميذه، بعد تعطل محرك طائرتهما وتخليهما عنها، قبالة سواحل هاواي.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لخفر السواحل، إن “طاقم إنقاذ مروحية تابعة لخفر السواحل من محطة باربرز بوينت الجوية في أواهو، تمكنوا من الوصول إلى الطيارين بعد حوالي ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي”.