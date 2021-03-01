طقس_الاثنين: هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة في 7 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.