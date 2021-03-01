مطار هيثرو بلندن يفرض ضريبة على الركاب لتغطية تكاليف كورونا

يعتزم مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن فرض رسوم مغادرة بـ8.9 جنيهات إسترليني إضافية (12.40 دولار)، في محاولة لتغطية نفقات، حيث تحد أزمة فيروس كورونا من حركة الطيران.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجهة المنظمة للطيران في بريطانيا، سمحت بالرسوم بموجب بروتوكول، يسمح للمطار بتغطية تكاليف استخدام المرافق، وخدمات نقل الحقائب، وتسجيل الوصول.

وقال مطار هيثرو في بيان الأحد إنه لم يحقق “أي أرباح” من مثل هذه الأنشطة، حيث ستغطي هذه الرسوم نفقات التشغيل والصيانة.

وتضرر المطار بوجه خاص من الجائحة منذ أن اعتمد على أسواق الرحلات بعيدة المدى التي توقفت إلى حد كبير.

وأعلن المطار في الأسبوع الماضي خسارة بملياري جنيه إسترليني في 2020، بعد انخفاض أعداد الركاب بـ 73%، في تراجع، يقول إنه تسبب في عجزه عن تغطية تكاليف بعض الخدمات.

وقالت بلومبرغ إنه وفقا لما يطلق عليه بالإخطار العا في 4 فبراير ويحدد تفاصيل زيادات الأسعار، ستفرض الرسوم الجديدة على كل راكب، والمعروفة برسوم استرداد نفقات المطار، للفترة المتبقية من العام، بعد الموافقة عليها مع شركات الطيران باعتبارها أفضل سبيل لمطار هيثرو لتغطية نفقاته.