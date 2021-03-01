إصابات كورونا حول العالم تتخطي 114.6 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و689 ألفا و362 إصابة، الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و543 ألفا و312 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 90 مليونا و244 ألفا و364 حالة.

721 وفاة جديدة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 721 وفاة بفيروس كورونا و34027 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وتعرض الأرقام انخفاضا طفيفا بعد خمسة أيام متتالية استمر فيها العدد فوق 1300 وفاة و60 ألف إصابة على الأقل، لكن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يكافح موجة ثانية عنيفة من العدوى مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتسجل البرازيل إجمالا عشرة ملايين و551259 إصابة، و254942 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.