نتانياهو  عن حادثة السفينة الإسرائيلية: كانت حقا عملية إيرانية… هذا واضح

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي، يوم الجمعة الماضي.

وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، قال نتانياهو: “كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح”، حسبما نقلت “رويترز”.

وشدد نتانياهو على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال الأحد، إن “تقييمه المبدئي” هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وقال غانتس لهيئة البث الإسرائيلية “كان”: “إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها”.