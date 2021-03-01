محاكمة زعيمة ميانمار المعتقلة بعد الانقلاب العسكري

تمثل زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي التي لم تُشاهَد علناً منذ الانقلاب العسكري في الشهر الماضي، أمام المحكمة اليوم الاثنين، بعد القمع الدامي الذي استهدف في نهاية الأسبوع الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالديمقراطيّة.

وفتحت قوات الأمن النار على متظاهرين عزلاً الأحد في أربع مدن بورمية، وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات موثوقة عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.

ويُظهر مقطع فيديو صوّرته وكالة فرانس برس، إطلاق نار على شخص كان ضمن محتجين احتموا خلف صناديق قمامة ودروع أخرى في العاصمة الااقتصادية رانغون، واضطر آخرون إلى جره بعيداً من المكان.

وقالت المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: “ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين”.