“ترامب”:  الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بالفشل في التعامل مع إيران بعد سعيها للتفاوض مع طهران بشأن الملف النووي.

وفي أول ظهور له عقب خسارته في الانتخابات الأمريكية خلال مؤتمر بولاية فلوريدا، أكد ترامب عدم تخطيطه لتأسيس حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ويتوعد الحزب الديمقراطي بالهزيمة.

ووصف ترامب التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها “أخبار زائفة”، مُنتقدًا سياسة إدارة بايدن في التعامل مع ملف الهجرة وفي التعامل مع جائحة كورونا بالقول، إن الإدارة الحالية تنفذ خطة توزيع اللقاحات التي وضعت عندما كنت في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث. مضيفًا: كنا نعلم جميعًا أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.