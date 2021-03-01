الاستخبارات الألمانية: نريد تجنيد قراصنة لمكافحة التهديدات الدولية #followtheglitchkarnickel

تسعى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية عبر حملة غير اعتيادية إلى العثور على قراصنة إلكترونيين لمكافحة التهديدات الدولية.

وتحت هاشتاق “#followtheglitchkarnickel”، تحاول المخابرات الخارجية الألمانية الوصول إلى ساحة القراصنة على الإنترنت مباشرة.

وقال رئيس الاستخبارات، برونو كال، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: “علينا أن نتحدث بلغة المهتمين بالعمل معنا”.

وأضاف “يتدافع الجميع بحثاً عن متخصصين لديهم خبرة في هذا المجال”، موضحاً أن الفضاء الإلكتروني لا يوفر فرصاً فحسب، بل أيضاً مخاطر، وتابع “يجب أن تدرك وكالة الاستخبارات الألمانية هذه المخاطر وتساعد على تجنبها، وهذا يتطلب الموظفين المناسبين”.

ويحاول قراصنة الاستخبارات الألمانية الحصول على معلومات لصالح الحكومة الألمانية من مجالات مثل الإرهاب الدولي، ونشر أسلحة الدمار الشامل، والإتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والتجسس الصناعي.