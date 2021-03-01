السعودية: 450 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي بنهاية يناير 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي- ساما، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنسبة 23% خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021 على أساس سنوي.

وانخفض الاحتياطي العام وفقا للنشرة الشهرية للمركزي السعودي إلى 362.952 مليار ريال، مقارنة بـ 470.811 مليار ريال خلال الشهر نفسه من عام 2019، بتراجع قيمته 107.86 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي العام للدولة بنحو 1.18% يعادل 4.26 مليار ريال مقارنة بقيمته البالغة 358.692 مليار ريال خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وبالنسبة لجاري الحكومة، سجل انخفاضا بنحو 12% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 76.192 مليار ريال مقابل 86.656 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

وتراجع جاري الحكومة على أساس شهري، بنسبة 2.15% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي بلغ خلاله 77.873مليار ريال.

وبلغت قيمة ودائع الصناديق والهيئات حكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 121.627 مليار ريال خلال يناير / كانون الثاني 2021 مقارنة بنحو 94.5 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2020.

وسجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، تراجعاً بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021، لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهرين بنسبة 10.30% على أساس سنوي.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي للمملكة، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 1.687 تريليون ريال (450 مليار دولار)، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال ( 500 مليار دولار في الشهر ذاته من 2020 بقيمة 193 مليار ريال (51.4 مليار دولار).

وتراجعت أصول السعودية الاحتياطية الأجنبية بنحو 0.82%على أساس شهري، بقيمة 14مليار ريال ( 3.72مليار دولار) عن قيمتها بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، والبالغة بنهايته 1.701تريليون ريال (452 مليار دولار).