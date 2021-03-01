تحويلات الوافدين من السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار في يناير

ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، خلال شهر يناير الماضي بنسبة 12% ما يعادل 1.26 مليار ريال (337 مليون دولار)، لتصل إلى نحو 12.06 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقابل نحو 10.79 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في يناير 2020، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين بنسبة 10% خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 13.42 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في ديسمبر 2020.

وفي سياق متصل، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 9.4% في يناير 2021، لتصل إلى 4.27 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) في يناير 2020.