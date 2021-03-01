أمير الجوف لمسؤولي الطوارئ: طبقوا الاحترازات ولا تتهاونوا في ضبط المخالفين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالمنطقة -عبر الاتصال المرئي- اليوم، الاجتماع السادس عشر للجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

واطلع سموه خلال الاجتماع على تطبيق آلية متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مستمعا من مديري الجهات المعنية عن الجهود المبذولة والنسب التي تحققت من خلال الجولات الميدانية.

وشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع داخل مقرات العمل وفي الميدان أثناء الجولات التفتيشية مع ضرورة ارتباط جميع الجهات الرقابية على الارتباط بمنصة “إيفاء” لتسجيل المخالفات على المخالفين لتطبيق الإجراءات، وصولاً إلى بيئة أمنة.

كما ثمن سموه للجميع ما يقومون به من جهود في سبيل التصدي لهذه الجائحة من أجل حماية الأرواح والأبدان، مؤكداً مواصلة الجهود خلال المرحلة الحالية.

حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان.