سلطان بن سلمان يبحث مع وزير الاتصالات رفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية بقطاع الفضاء

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمكتبه، اليوم، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، سبل تطوير المشروعات الريادية الكبرى التي تخدم القطاعين ومنها المنظومة الوطنية للاتصالات الفضائية، وفرص الاستثمارات العالمية في المنطقة.

واستعرض سموه أهمية دور مباشرة الهيئة السعودية للفضاء لاختصاصاتها بعد اكتمال المرحلة التأسيسية في تعزيز استخدام حلول الاتصالات الفضائية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحول الرقمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التنسيق المشترك في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية التي تشرف على مجالات الفضاء وتقديم خدمات الاتصالات، والمساهمة في رفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفضاء، وذلك لما تملكه الوزارة من إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانةً رائدةً على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم-، ودعم ريادة الأعمال النوعية في مجال الفضاء لزيادة القدرة الإنتاجية في عدد من المجالات ذات الصلة كالصناعة والطاقة وغيرها من القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وشدد سموه على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتطوير المنظومات الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات التي يتوقع أن يكون لها الأثر الكبير في رفع جودة الحياة.