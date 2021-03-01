إيران تضرب بمناشدات دولية عرض الحائط وتعدم 4 معتقلين أحوازيين

أفادت لجان التنسيق الأحوازية، بإقدام السلطات الإيرانية، على تنفيذ الإعدام بحقّ أربعة معتقلين أحوازيين هم جاسم كويت الحيدري، وحسين السيلاوي، وعلي الخزرجي، وناصر المرمضي، وذلك برغم مناشدات منظمات حقوقية دولية، بعدم تنفيذ الحكم بالإعدام.

وأضافت اللجان، أن السلطات الإيرانية أبلغت آباء المعتقلين الأربعة، بالحضور صباح يوم أمس الأحد، إلى سجن سبيدار، وسط الأحواز العاصمة، حيث قابلوا أبناءهم قبيل إعدامهم، وألقوا نظرة عليهم بعد تنفيذ الإعدام.

وكان المعتقلون الأربعة نفذوا إضرابا عن الطعام، قبل نحو شهرين، خلال وجودهم في زنازين انفرادية داخل سجن شيبان شمالي الأحواز العاصمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت نداءً عاجلاً لإيران في الثاني عشر من شهر فبراير لهذا العام، دعتها فيه إلى إيقاف تنفيذ جريمة الإعدام بحق أربعة ناشطين أحوازيين وأربعة من البلوش.