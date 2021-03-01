سلطنة عمان: إغلاق كافة الأنشطة التجارية بين 8 مساء و5 صباحا

قررت سلطنة عمان، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بدءا من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما قررت، استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.