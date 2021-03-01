بعد بلاغات.. إغلاق 16 منشأة تجارية في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1271 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 36 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وعدم التكدس، والتقيد بتطبيق “توكلنا”.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات، 16 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة، استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق “توكلنا” في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).