“الأحوال المدنية” عن “الحجاب الملون” في بطاقة الهوية: مسموح للمواطنات

علقت وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية، على تساؤل بشأن إمكانية ارتداء الحجاب الملون بدلا عن اللون الأسود الدارج.

وقالت إنه لا يشترط لون محدد للحجاب لدى الإناث عند اعتماد الصورة في بطاقة الهوية الوطنية، لافتة إلى يلزم للصورة أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، ويشترط أن تكون الصورة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.

يشار إلى أن “الأحوال المدنية” حددت خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات، تمثلت في أن تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة، إضافة إلى إلزامية تغطية شعر الرأس بالحجاب، كما أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.