النائب فوفليو مارتشيللو يوجه رسالة إلى الدنمارك بشأن احتجاز قادة من الأحواز

أرسل النائب في البرلمان الأوروبي، وعضو رابطة برلمانيون لأجل الأحواز، فوفليو مارتشيللو، رسالة إلى وزير عدل الدنمارك نيك هيكروب، يطالب فيها بتقديم توضيحات حول ظروف استمرار احتجاز القادة والأعضاء في حركة النضال العربي حبيب جبر رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ويعقوب حر التستري المسؤول الإعلامي، وعضو الحركة ناصر جبر، منذ نحو 13 شهرا، رغم ثبوت عدم وجود أدلة تبرر هذا الاحتجاز لهم.

وأشار مارتشيللو إلى طبيعة التوظيف السياسي لاحتجاز قادة وأعضاء الحركة، وذلك بعد سلسلة أنشطة قام بها عدد من النواب الأوربيون ضمن حملة الإفراج عنهم، فقد نظّم البرلمانيون وقفة أمام مكان احتجازهم في كوبنهاغن، وشاركوا في وقفة تضامنية أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فضلا عن استضافة قادة حركة النضال العربي في مقر البرلمان الإيطالي، تعبيرا عن تضامنهم مع نضال الحركة ضد الاحتلال الإيراني.

ويأمل البرلمانيون الأوروبيون عبر حراكهم السياسي، والرسائل الموجهة إلى الحكومة الدنماركية ووزارة العدل، بأن تستجيب الأخيرة إلى ضرورة تطبيق العدالة بحق المحتجزين الثلاثة، والإفراج الفوري عنهم، وعدم الاستجابة للضغوط الدبلوماسية الإيرانية بهذا الشأن.

كما ثمنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، دور النواب الأوروبيين ومواقفهم الإنسانية المشرفة تجاه القضية الأحوازية وبالأخص الوقوف مع قادة حركة النضال العربي المحتجزين في الدنمارك، حيث طالب النواب الأوروبيين عدة مرات الجهات المعنية بضرورة الإفراج عنهم.