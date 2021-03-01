غرامة موجعة تفرضها روسيا على رواد تويتر.. تعرف على السبب

فرضت روسيا غرامة كبيرة على منتهكي القانون الروسي من رواد تويتر.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف والمراقبة على تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، قد أصدرت اليوم الإثنين، بيانا قالت فيه إن شركة تويتر قامت بانتهاكات متكررة للقانون الروسي.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة سبوتنيك الروسية : “اعتبارا من عام 2017، لم تحذف شبكة التواصل الاجتماعي”تويتر” 2862 تغريدة تحتوي على معلومات محظورة، وبالتالي انتهكت مرارا القانون الروسي”.

وأضافت أن السلطات الرقابية الروسية على وجه الخصوص، استشهدت بالمحتوى المتعلق بكيفية قتل النفس والتحريض على الانتحار، والصور الإباحية للأطفال، والتعليمات حول كيفية تصنيع واستهلاك المخدرات.

كما ذكرت أن الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف والمراقبة على تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، كشفت أنه تم إرسال أكثر من 28000 طلب لإزالة هذا المحتوى المحظور إلى إدارة الشبكة الاجتماعية تويتر.

وشدد البيان أن الأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يواجهون غرامة تتراوح من 800 ألف روبل إلى 8 ملايين روبل ، أي ما يعادل من 8900 يورو إلى 89 ألف يورو.

وأكد أنه في حالة تكرار المخالفة، يتم زيادة المبلغ إلى 20٪ من إيرادات الشركة سنويا.