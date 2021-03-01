4 فئات محظوظة.. الكويت تستثني هؤلاء الأشخاص من الحجر

قامت سلطات مطار الكويت برفع توصيات إلى وزارة الصحة في البلاد من أجل استثناء فئات جديدة من الحجر المؤسسي، بحسب ما ذكرته مصادر بمطار الكويت الدولي.

وذكرت وسائل إعلام محلية عن مصادر مسؤولة في مطار الكويت الدولي أن الأجهزة العاملة في المطار رفعت توصيات جديدة اليوم إلى السلطات الصحية، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر.

وأضافت أن هذه الفئات الأربعة، ستضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، مشترطة إحضار فحص الـ “بي سي آر”، وقيامهم بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

ونوهت أن تحديد هذه الفئات جاء عقب عملية رصد قامت بها السلطات في المطار، تخفيفا عن فئات تحتاج إلى وضع استثنائي.

وذكرت المصادر ايضا أن هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية لاعتمادها، منوهة أن هناك فريقا تم تشكيله، من عدة وزارات يدرس أولا بأول أية حالات تحتاج إلى استثناء.

وحول الفئات التي طلبت السلطات بالمطار استثناءها، قالت المصادر إنها تشمل:

1-المرضى الكويتيين الذين تعالجوا على نفقتهم الخاصة، ولم يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، شريطة وجود شهادة دالة على ذلك.

2- كبار السن من المواطنين الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث يصل البعض منهم الى البلاد، وهو مقعد غير قادر على الحركة.

3- الفئة الثالثة هي مرافقو الجثامين القادمون من الخارج.

4- ذوو الاحتياجات الذين يحتاجون رعاية خاصة.