“سكني” يطلق مشروعا جديدا لمستفيديه في الدمام يوفر أكثر من 300 وحدة

أعلن برنامج “سكني”، عن إطلاقه مشروع “نعمى” السكني الجديد بمدينة الدمام، ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفّر 304 شقة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري دون انتظار وخطوات إلكترونية سهلة وميسرة على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546892 أو بزيارة موقع سكني الشامل بالخبر.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المشروع يقع في ضاحية الواجهة بالدمام – إحدى مشاريع “سكني” الكبرى – التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليه من جميع الجهات عند المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والمساحات الرياضية والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

وأشار “سكني” إلى أن مشروع “نعمى” السكني يمتد على مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ويضم 304 شقة سكنية تتوزع في 12 مبنى ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 309 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة، ويتميز “نعمى” بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وبقربه من مواقع الخدمات الحيوية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.

ويتميز المشروع بتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 130 – 190 م2 للوحدة، ويضم مساحات خضراء بتخطيط عمراني مستوحى من ثقافة الشاطئ الشرقي، ويأتي “نعمى” امتداداً لنحو 30 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء يتيحها “سكني” لمستفيديه في المنطقة الشرقية توفر أكثر من 21,840 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس تتوزع بين الدمام والخبر والقطيف والأحساء بمتوسط أسعار 600 ألف ريال، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 95 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر ما يتجاوز 141 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 217 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 178 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 تجاوزت 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها 390,819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال العام 2020، بما يتجاوز الرقم المستهدف والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.