تصريحات مثيرة لـ غوميز: #الهلال مثل باريس سان جيرمان.. وهذا موعد اعتزالي

قال بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال إن فريقه يشبه باريس سان جيرمان في فرنسا.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات يوم الاثنين، لموقع صحيفة “سو فوت” الفرنسية: “نحن الفريق الذي يجب التغلب عليه. لقد مرت عشرون عامًا منذ فوزهم بآخر بطولة دوري أبطال آسيا، وكان من المثير الذهاب والحصول على هذه الكأس في 2019، وبعد ثلاث سنوات، يمكن القول إن قرار ارتداء قميص الهلال كان صائبًا وإنني لم أحضر إلى هنا من أجل الحصول على إجازة”.

وبشأن تقدمه في العمر وتأثير ذلك على استمراريته، قال: أشعر وكأنني أتحسن مع تقدمي في العمر، أتدرب أكثر من ذي قبل للبقاء في المستوى، لدي أخصائي علاج طبيعي ومدرب بدني وطاهٍ يتابعني يوميًا. أقوم بتمرينين إلى ثلاثة في اليوم. أعتمد هذا النهج منذ حوالي خمس سنوات”

وحول موعد اعتزاله، أجاب مهاجم الهلال: أعتقد أن أمامي سنتين أو ثلاثا للعب، والأهم هو الاستمتاع بأكبر قدر ممكن