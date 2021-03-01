للمرة الأولى منذ بداية #كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا

قالت شركة “أبل”، اليوم الاثنين، إن جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 271 فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة فيروس كورونا.

والتزمت الشركة الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة واستخدمت فريقا يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة. ولجأت في بعض الأحيان لإغلاق بعض المتاجر مرة أخرى.

وقالت الشركة التي تصنع هواتف آيفون إنها وسعت خدمة إكسبرس وهي جدار يبنى أمام المتجر الرئيسي ومزود بمنافذ صغيرة للبيع محمية بزجاج شبكي وتضم رفوفا تعرض حافظات الهواتف وسماعات إير بودز.