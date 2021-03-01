13 معلومة عن سمكة ” الأرنب السامة”.. أخطرها رقم (10)

بالرغم من أنه تتسبب في حالات تسمم تؤدي إلى الوفاة، لكن لا يزال هناك العديد من تجار السمك يبيعون سمكة الأرنب السامة أو سمكة القراض.

الحكومة المصرية شنّت عددا من الحملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع المحافظات المصرية، والتي أسفرت عن ضبط حوالي 300 كجم من أسماك الأرانب السامة.

و من المعروف أن سمك الأرنب السامة أو القراض تشتهر بهذه الأمور:

1-أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.

2- لها اسم آخر”النفيخة “، وذلك لأنها تقوم بنفخ نفسها إذا شعرت بخطر.

3- موجودة في مصر ومجرم بيعها أو عرضها.

4- قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات.

5- تعيش سمكة الأرنب في البحرين الأحمر والمتوسط في قاع البحر.

6- تمتلك غددا عالية السمية تشكل خطرا على حياة من يأكلها.

7- رمادية اللون وذات عيون كبيرة داكنة.

8 – طولها يصل إلى 53 سم بعد النمو

9 – تتميز بزعانفها القوية.

10- حتى الآن سمها لا يوجد له مصل للشفاء.

11 – تشمل أعراض التسمم، ضيق في النفس ، الشلل ، الغيبوبة ، شلل العضلات ، إسهال ، غثيان ،وغيره.

12 – الحيوانات البحرية لا تتغذى عليها بسبب إحساسها الفطري بسميتها.

13- اعتاد الصيادون على رميها على الشاطئ بسبب أسنانها الحادة .