«الحجز على 5 شركات»..ضربة موجعة للإخوان في السودان

كشفت معلومات أمنية موثوقة، أن لجنة إزالة التمكين في السودان استردت شركة الرواد للتطوير العقاري، التي تعد إحدى استثمارات حركة حماس الفلسطينية في السودان ولها أذرع في عدد كبير من الدول العربية لاسيما دول الخليج.

وأفادت صحيفة الركوبة السودانية أن الشركة تعمل في السودان منذ عام 2007 ، وأن لها أسماء عمل عديدة وتسهم فيها عدة شركات أخرى تقوم بغسيل أموال واتجار بالنقد الأجنبي وتمويل أنشطة حركة حماس بمليارات الدولارات، وتعمل دون تراخيص.

وبحسب الصحيفة فإن الشركة قد شيدت بتكلفة 50 مليون دولار، أضخم مجمع سكني من 50 عمارة في العاصمة القومية الخرطوم غرب بمنطقة الرميلة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية الحكومة الانتقالية في السودان قد سلمت ملفا ضخمة عن أموال وأنشطة الشركات التي لها ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وجماعات إرهابية غي السودان.

وذكر التقرير الأمريكي أن الشركة والشركات الأخرى المساهمة فيها تمثل غطاء تجاريا يتستر خلفه عناصر وقيادات حماس الفلسطينية، وينطلقون من الخرطوم لإجراء الصفقات المشبوهة.

يذكر أن النيابة السودانية قد أصدرت قرارا مستعجلا قضى بالحجز على جميع الأرصدة المصرفية الخاصة بالشركات وأسماء الأعمال بالإضافة للأشخاص، وهم : (محمد هاني محمد فؤاد البغدادي، وأيمن محمود الشامة، ومحمد محمد شفيق الغرا وعماد الدين ممدوح أبو هندة ومحمد باسل أحمد خير حيدر وخالد عبدالرحمن السكياب ومحمد عامر أبو هندة).