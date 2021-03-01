شاب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية (فيديو)

تمكن شاب سعود يدعى عبد العزيز المسفر، من اقتحام ثغرات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون”.

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة روتانا خليجية في برنامج ” يا هلا”، على حسابها في تويتر، فإن الشاب السعودي تمكن من اقتحام ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستوى المحلي والدولي.

وقام الشاب بإخطار هذه الجهات بهذه الثغرات، حيث بادلته الجهات الرد، معربة عن تقديرها لجهوده البرمجية، والمعرفية في هذا المجال.

وكشف الشاب السعودي في برنامج “يا هلا”، كيف تمكن من الوصول لثغرات البنتاجون، من خلال عملية بحثه لنطاقات خاصة بوازرة الدفاع الأمريكية.