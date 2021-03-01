غضب شعبي بالعراق.. سياسيون يتلقون تطعيم لقاح كورونا بشكل سري

سادت حالة من الاستياء الشعبي في العراق، بسبب تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري.

وكانت أنباء قد ترددت حول حملة تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري ، ما أثار استغراب الكثير من المواطنين من تأخر دخول اللقاح المضاد إلى البلاد في الوقت، الذي بدأت دول المنطقة بذلك قبل شهور.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عديدة حول وصول عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا من إحدى دول الخليج كهدية إلى زعيم سياسي بارز في العراق .

وتساءل البعض أن العراق هو البلد الوحيد الذي تأخر في إدخال اللقاح المضاد لفايروس كورونا ، على الرغم من أن دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر.

وكانت أول شحنة لقاح مضاد لفيروس كورونا قد وصلت من الصين إلى العراق ، حيث أطلقت السلطات الصحية التسجيل الالكتروني لتلقي اللقاح الذي عبر 70 في المئة من العراقيين عن عدم رغبتهم بتلقيه.

وذكرت وسائل إعلامية أن الطائرة تحمل شحنة لقاحات مضادة لكوفيد-19 يبلغ عددها 50 ألف جرعة لقاح كتعبير عن الصداقة.

وتدخل البلاد الأربعاء المقبل في حظر شامل للتجول أسبوعا كاملا، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المتحور.

يذكر أنه قد وصلت إلى بغداد أول شحنة قادمة من لقاح كورونا تبرعت بها الحكومة الصينية مساء اليوم.