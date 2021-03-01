الرئيس الجزائري: نجوت من كورونا برعاية إلهية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات صحفية اليوم، إنه مرّ بمرحلة صعبة وشفي بفضل رعاية إلهية، وذلك في حديثه عن حالته الصحية.

وأضاف تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أنني مررت بمرحلة حرجة حقا بسبب كورونا.

وأوضح تبون أن الشعب الجزائري فاجأه بالإشاعات الكاذبة، والتي 97 منها تأتي من الخارج والغرض منها زرع الفتنة داخل البلاد.

وتابع قائلا : غبت عن الجزائر 4 أشهر بسبب المرض ولكن كانت تصلني وأتابع كل الأخبار التي تحدث في البلاد.

ونوّه في حديثه أن الشعب هو من اختاره لخدمته ولكن فيروس كورونا لا يفرق بين الرئيس والمواطن ، معربا عن أسفه بخصوص الإشاعات التي روجت أنه توفي ووصفهم أنهم أناس يدّعون اتباع الدين لكن لا علاقة لهم بالأخلاق.

وأوضح تبون أيضا أن الجزائر أرض مسقية بدماء الشهداء والله يحميها برعاية خاصة.

وفي حديثه أيضا قال تبون :” كنت أول من نادى لإبعاد المال الفاسد عن السياسة وخلصتها غالية”، بحسب وصفه،منوها أن هناك من تظاهر الأسبوع الماضي للتذكير بمطالب الحراك وهناك من خرج لغايات أخرى.