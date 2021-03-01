إسقاط  طائرة استطلاع حوثية شرقي مأرب

تمكنت دفاعات المنطقة العسكرية السابعة من إسقاط طائرة استطلاعية حوثية اليوم الإثنين.

وكانت المليشيات الحوثية قد أطلقت الطائرة، شرقي محافظة مأرب ، تزامنا مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية و مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة نهم .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية السابعة أن القوات الحكومية بمساندة القبائل صدت هجومين متتاليين للمليشيات ، حيث أسفرت عن خسائر بشرية و أخرى مادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية .

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية بمساندة القبائل في قمة الجاهزية لكسر المليشيات و دحرها من كامل ربوع اليمن.

منناحية اخرى فقد قتل مدني، وأُصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، والذي استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر طبي أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأوضح أن الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

ونوهت الوكالة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تكثف من استهدافها مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين.