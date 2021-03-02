مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: أتعهد بإنفاذ العقوبات الأمريكية على إيران

أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقاً صارماً.

وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف إنه سيراقب بعناية “أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي” لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.

ومضى يقول في الردود التي اطلعت عليها رويترز “دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة لمراقبة هذا الدعم عن كثب وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة”.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو غداً الأربعاء، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.

وكانت إيران استبعدت يوم الأحد عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولاً.

وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة “للمشاركة مجدداً في دبلوماسية ذات مغزى” وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدما.