تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 180.71 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل نحو 209.43 ريال (55.84 دولار)، أمس .

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل نحو 183.26 ريال (48.86 دولار).

وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل نحو 157.80 ريال (41.88) دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، نحو 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل نحو 122.71 ريال (32.57 دولار).