تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” أعلى 62 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بأكثر من 1%، مع ترقب انعقاد اجتماع “أوبك+” في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.

تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 62.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.3% عند 59.85 دولار للبرميل.

وقال مدير الأبحاث لدى “نيسان سيكيورتيز” Nissan Securities إن المستثمرين قلقين من اجتماع “أوبك+” المرتقب يوم الخميس.

وأشار إلى أن أسعار الخام لا تزال تحت ضغط إذ أن المستثمرين ينفذون تصحيحات في الأوضاع في ترقب الاجتماع، وفقًا لوكالة “رويترز”.