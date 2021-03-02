عبد اللطيف الثمالي إلى رتبة العقيد

قلد مدير متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة المكلف العقيد خالد بن عطية اللهيبي العقيد عبداللطيف بن علي الثمالي رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالترقية.

وهنأ العقيد خالد اللهيبي العقيد / عبداللطيف الثمالي بهذه المناسبة متمنيًا أن تكون هذه الترقية حافزاً له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في مجال العمل.

بدوره عبر العقيد الثمالي عن شكره و تقديره لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة واعداً ببذل المزيد لخدمة الدين والملك والوطن.

وتهنئ “الوئام” الثمالي على الترقية وتتمنى له مزيداً من النجاح في حياته العملية.