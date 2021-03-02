هل مرضى السرطان ممنوعون من أخذ لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة، إن مرضى السرطان يمكنهم تلقي لقاح كورونا، بشرط عدم وجود موانع التطعيم لديهم، مع ضرورة استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصيات اللازمة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه « بشكل عام، يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل. وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية المناسبة لمريض السرطان قبل تلقي اللقاح. وقال المواطن في استفساره: هل مرضى السرطان ممنوعون من أخذ لقاح كورونا؟.