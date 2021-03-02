البيتكوين تتراجع دون مستوى 50 ألف دولار

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متابعات_ الوئام

تراجعت البيتكوين خلال تداولات الثلاثاء، بعدما لامست في وقت سابق مستوى 50 ألف دولار بدعم من اهتمام كل من “سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” بالعملة الافتراضية.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.46% إلى 48620 دولارًا، في تمام الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، بعدما لامست في وقت سابق اليوم مستوى 50 ألف دولار.

بينما استقرت الإيثريوم عند 1546.8 دولار، وتراجعت الريبل بنسبة 2.5% إلى 43.23 سنت.

ويرى “سيتي بنك” أن البيتكوين تشهد نقطة تحول، إذ يمكن أن تصبح يومًا ما العملة المفضلة للتجارة الدولية، مع تقبلها من شركات مثل “تسلا” Tesla  و”باي بال”PayPal ، ودراسة البنوك المركزية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة.

وذكر مصدر على دراية بالأمر لوكالة “بلومبرج” أن “جولدمان ساكس” سيعيد تداول عقود آجلة للبيتكوين بحلول منتصف مارس.