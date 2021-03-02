إيران: إعدام أربعة سجناء سياسيين في سجن سبيدار بالأهواز

في جريمة نكراء ورغم الاحتجاجات الدولية الواسعة، قام نظام الملالي اللاإنساني صباح الأحد، بإعدام سجناء سياسيين من المواطنين العرب وهم جاسم حيدري وعلي خسرجي وحسين سيلاوي وناصر خفاجيان، في سجن سبيدار بالأهواز.

وحكم على علي خسرجي،29 عاما، وجاسم حيدري ،31 عاما، وحسين سيلاوي ،33 عاما، وناصر خفاجيان من المواطنين العرب في خوزستان بالإعدام في محكمة الثورة في الأهواز بتهمة “البغي”.

وأيدت المحكمة العليا فيما بعد هذه الأحكام اللاإنسانية.

ونُقل المعتقلون الأربعة إلى الحبس الانفرادي أثناء العصيان الذي اندلع في أبريل / نيسان 2020 في سجن شيبان.

ودخل علي خسرجي وحسين سيلاوي وجاسم حيدري في إضراب عن الطعام بتخييط الشفتين في 23 يناير / كانون الثاني 2021 للاحتجاج على حظر اللقاء وإساءة معاملتهم من قبل حراس السجن.

ووجد نظام الملالي الإجرامي، المحاصر بأزمات داخلية وخارجية مستعصية وغير قادر على التعامل مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات، بما في ذلك في سيستان وبلوشستان، السبيل الوحيد في زيادة القمع والتعذيب والإعدام.

وأدانت المقاومة الإيرانية بشدة إعدام هؤلاء السجناء السياسيين، وتدعو مجلس الأمن والأمين العام والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين تحت الإعدام وتناشد زيارة بعثة دولية لتقصي الحقائق للسجون الإيرانية واللقاء بالسجناء.

وطالبت بإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.