إنقاذ طفلة إبتلعت كرات مغناطيسية بمكة المكرمة

تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامان إبتلعت كمية من كرات مغناطيسية.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد حضرت الطفلة وذويها إلى طوارئ الأطفال تعاني من توعكات وبعد الكشف إتضح وجود جسم غريب .

عندها قرر الفريق الطبي المكون من إستشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد آمين وإستشاري جهاز هضمي آطفال الدكتور عبدالله الشمبري في التدخل عن طريق المنظار الجراحي وتم إستخراج ٣ كرات مغناطسية الا ان البقية كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء مما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد والدكتورة معيضة القرني في التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

ومن جانبه نوه إستشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور تركي رشاد، بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من إبتلاع الأجسام الغريبة والخطيرةالتى قد تؤدي الى إنسداد مجرى الجهاز التنفسي والهضمي لاسمح الله.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور / عطية الزهراني جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفل دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد. مضيفاً أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في ولادة مكة

كما عبر المدير التنفيذى لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور / هلال المالكي عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي.

مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزه ذو كفائه عالية ويأتي ذلك في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتقديم ارقى الخدمات.