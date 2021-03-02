تفاصيل: الكويت تقر تيسيرات جديدة للمسافرين

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، الثلاثاء، مجموعة من الاستثناءات من الحجر المؤسسي (فقط).

ونشرت الإدارة العام تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، برقم 11/2021.

وأفاد التعميم باستثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين (من جميع الجنسيات) وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج – زوجة – أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم (بشرط إبراز الهويات الخاصة بهم).

وتضمن التعميم أيضا استثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد إنهاء فترة العلاج (بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك صادرة من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج).

ويُستثنى أيضا الطلاب الكويتيون المنتسبون إلى الجامعات الخارجية والمسافرون لإجراء اختبارات دراسية (بشرط إبراز كتاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت يفيد بأن الطالب مقيد في إحدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار).

وشمل التعميم الكويتي، استثناء الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج – زوجة – أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين ومرافقيهم من العمالة المنزلية (بشرط إبراز ما يثبت ذلك).وفيما يتعلق بالقاصرين تحت (18 عامًا)، شملهم الاستثناء أيضا للمسافرين بدون مرافق.

واشترط التعميم التزام جميع الفئات المستثناة بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما مع إجراء 2 فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعلى نفقة المسافر الخاصة، الأول عند الوصول إلى الكويت والثاني في اليوم السادس بعد الوصول.

كما تلتزم الفئات المستثناة بحسب التعميم بتنزيل وتفعيل تطبيق (شلونك) عند الوصول إلى الكويت.