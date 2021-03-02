نائب وزير الصناعة يزور مركز سكني الشامل بالرياض

زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل مركز سكني الشامل بالرياض، وأطّلع معاليه على ما يقدّمه المركز من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملّك، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على المركز لخدمة المواطنين وإتاحة مختلف الخدمات أمامهم ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.

والتقى الزامل خلال زيارته المركز، بمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، حيث عقد الجانبان اجتماعاً لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك فيما يخدم قطاعي الإسكان والصناعة، كما استعرض الاجتماع جهود برنامج سكني في توفير الحلول السكنية للأسر السعودية، إضافة إلى الخدمات المقدّمة في مركز سكني الشامل على مستوى فروعه بالرياض وجدة والخبر لتسهيل تملك الأسر منازلها عبر خيارات سكنية تتناسب مع مختلف الرغبات والقدرات، إلى جانب استعراض أبرز القنوات الرقمية مثل تطبيق وموقع “سكني”، فيما حضر الاجتماع وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل الوزارة للمنتجات السكنية مروان زواوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي.

وأشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية بجهود برنامج “سكني” ومنظومة الإسكان بما يقدمه من خدمات وحلول سكنية، منوّهاً إلى مستوى التنظيم داخل المركز واحترافية مقدّمي الخدمات وتكامل المشاريع المطروحة وتكامل كافة الأطراف ذات العلاقة تحت سقف واحد.

ويتيح مركز سكني الشامل جميع خيارات وحلول التملك، وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، لتسهيل رحلة التملك وتمكين الأسر من اتخاذ قراراتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج “سكني” من خلال الاطلاع على المشاريع السكنية والاستفادة من خدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية… وغيرها، إضافة إلى المبادرات الإسكانية، مثل (تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك).

كما يستعرض مركز سكني الشامل بالرياض جميع المشاريع المطروحة البالغ عددها 23 مشروعاً توفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتضم 12 مشروعاً سكنياً تستوعب 100 ألف نسمة.