غدًا.. وزراء الخارجية العرب يعقدون أعمال دورتهم الـ155 برئاسة قطر

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ (155) برئاسة دولة قطر التي ستترأس الدورة الحالية، خلفًا لجمهورية مصر العربية التي رأست الدورة الماضية.

وسيبحث وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة عددًا من الموضوعات المُهمة وفي مقدمتها العمل العربي المشترك، والأمن القومي العربي، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة مناقشة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى ترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية.